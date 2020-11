‘Illegale kerstboom’ nu ‘fantastisch initiatief’

21 november – Het komt niet zo vaak voor dat een burgemeester persoonlijk een vergunning voor een ‘verboden’ kerstboom aanreikt bij buurtbewoners. En dat met enige verontschuldiging. Wat er eerder deze week rond die kerstboom in de Von Geusaustraat gebeurde zie enkele berichten hieronder. Maar nu kwam de burgemeester het verstoorde feestje toch goedmaken met de mededeling: ‘De buurtkerstboom mag blijven’. En zo ging iedereen daar verrast en blij het weekeinde in na een goede burgemeestershand over het hart.

Geschrokken van de berichtgeving maakte de gemeente – samen met de initiatiefneemster Miranda Dijkhuizen – de vergunning met spoed in orde. Burgemeester Tigelaar (links op de foto): ‘Dit is een fantastisch buurtinitiatief. Laten we in deze tijd, waarin alles anders is dan normaal, met elkaar sfeer en gezelligheid creëren in de buurt. Door bijvoorbeeld verlichting en versieringen aan te brengen. Dat brengt positiviteit en licht. Het helpt ons om elkaar op te beuren, het geeft hoop en verbindt mensen met elkaar’. Miranda is weer blij: ‘We willen er een warme en gezellige kerst van maken. We nodigen iedereen uit om ook een kerstwens in de boom op te komen hangen’.

En de boa’s die de kerstboom aanvankelijk voor illegaal hielden deden in alle ijver hun plicht en zijn in de straat gelukkig niet langer de zwarte piet. ‘Voor het plaatsen van een object in de openbare ruimte moet een vergunning worden aangevraagd’, stelt de gemeente. ‘De reden hiervoor is de veiligheid. Als er gegraven wordt in de grond kunnen er kabels en leidingen liggen. De kerstboom moet niet te dicht bij de gevel staan in verband met mogelijk brandgevaar en goed bevestigd worden zodat hij niet om kan waaien of vallen en de verlichting moet brandveilig zijn’.