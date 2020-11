Stammetje voor stammetje nog ingepakt

23 november – We hebben ze al in menige huiskamer opgetuigd zien staan, een kleine twee weken voor de verjaardagsviering van Sinterklaas. Zo snel mogelijk meer sfeer en licht in deze beklemmende coronatijd. Maar de grote verkoop van kerstbomen moet nog op gang komen. De aanvoer ervan is op verschillende plaatsen in Voorburg te zien, zoals hier traditioneel aan de Prins Bernhardlaan. Nu nog stammetje voor stammetje (rechts 49) ingepakt maar dat duurt niet lang meer. De verkoper bij de caravan is er klaar voor en het weer zit mee.