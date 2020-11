‘Geen OV door Opa’s veldje en tuin Hofwijck’

24 november – De fractie GBLV/Gemeentebelangen dient bij de raadsvergadering van vanavond een motie in waarin de raad zich uitspreekt dat ‘Opa’s veldje’ en de tuin van Huygens’ Hofwijck op geen enkele wijze mogen worden aangetast door de OV-verbinding met de Binckhorst. Raadslid Monica Velu: ‘Het is onduidelijk over wat het college van B&W nu wel of niet heeft afgesproken in het project over de bereikbaarheid van de Binckhorst. Wij vinden dat de gemeenteraad duidelijk stelling moet nemen: geen aantasting van Opa’s veldje en geen aantasting van de tuin van Huygens’ Hofwijck. Met onze motie is dat een helder signaal in de richting van de bewoners in Voorburg West, naar de wethouder en naar het college’.