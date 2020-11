Hoogste punt bereikt met bouw topappartement

25 november – Ingepakt tegen kou en stof wordt het voormalige kantoorgebouw aan de Prins Bernhardlaan (terzijde van theater Ludens) omgevormd tot een prominent wooncomplex. De werkzaamheden zijn nu uitgebreid tot de dak-etage waarmee het hoogste punt wordt bereikt. Voor de bouwveiligheid zien we van ver af hoe het aanbrengen van een hekwerk rond het top-appartement verloopt. Maar als we daarop inzoomen wordt pas echt duidelijk dat boven de vijftiende verdieping de ‘kroon op het werk’ in wording is.