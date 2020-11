VCC hofleverancier nationale cricketselecties

27 november – Voorburg Cricket Club mag zich hofleverancier noemen als het gaat om jong talent voor nationale jeugdteams. Van de 55 meisjes die de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) selecteerde voor jeugdteams komen er zes van Voorburgse bodem (VCC), dus zo’n 11%. Van de 67 jongens komen er 15 van de Voorburgse Cricketclub, dat is zelfs 22%! Een ongekend aantal, waarmee VCC niet alleen het predicaat ‘hofleverancier’ ten volle verdient, maar ook de kracht van het jeugdbeleid wordt geïllustreerd. En dan vergeten we nog de senioren die al jaren voor Oranjeselecties uitkomen zoals Bas de Leede, Viv Kingma , Philippe Boissevain en de 17-jarige Aryan Dutt. Het VCC-bestuur denkt alweer aan de zomer. Ouders en kinderen die ook eens (kosteloos) kennis willen maken met cricket? Mail naar jeugdcommissie@voorburgcc.nl .

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink