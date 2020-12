‘Geen aantasting Hofwijck en Opa’s veldje’

30 november – De gemeente reageert bij monde van wethouder Astrid van Eekelen op de protesten na berichten over mogelijk nieuwe railverbindingen door Voorburg die het OV in de regio moeten versterken. ‘Enerzijds onderschrijven wij het belang van goed openbaar vervoer voor de regio’, zegt zij. ‘Maar anderzijds koesteren wij ook ons groen, de leefbaarheid en het cultureel erfgoed. Ik doel dan met name op Opa’s Veldje, de scouting en Huygens Hofwijck. Het kan en mag niet zo zijn dat deze worden aangetast door de komst van een nieuwe ov-verbinding’.

‘Het is daarom van essentieel belang dat een ov-verbinding goed in het gebied wordt ingepast. Met minimale overlast en behoud van het mooie groene karakter van onze gemeente zoals dat ook als kader is meegegeven door onze gemeenteraad’. Dit besluit betekent niet dat er al een keuze is gemaakt over de uitvoering en het tracé van de ov-verbinding. Van Eekelen: ‘Ook de gemeente Den Haag vindt een zeer zorgvuldige inpassing van een HOV verbinding in onze gemeente van groot belang acht. We gaan hierover nog uitgebreid in gesprek met gemeente Den Haag, inwoners en Huygens Hofwijck’.