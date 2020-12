Klokken Martinuskerk luiden weer als vanouds

31 november – De klokken van de St Martinuskerk luiden weer precies hetzelfde als enkele maanden geleden. Na een klacht van een buurtbewoner over het klokkengeluid greep het kerkbestuur snel in en werd het uurwerk verwijderd waardoor de klokken niet meer werden aangeslagen. Iets te snel bleek al snel en ook nog zonder het er eerst met iedereen over te hebben gehad. Niet alleen het uurwerk was van slag gebracht ook de buurt rond het Oosteinde. De ingreep van het kerkbestuur was o.a. tegen het zere been van een hulpkoster Adri Sloot die een actie begon alsof het om een levenswerk ging. Hoe kon het zijn dat een enkele buurtbewoner een traditie van 100 jaar klokkengelui om zeep kon helpen?

Maar liefst 550 omwonenden en parochianen tekenden meteen een petitie om de klokken weer normaal te doen luiden. Het bestuur van de Kerkfederatie Vlietstreek zag de afgelopen weken meer ellende op zich afkomen en besloot ‘na constructief overleg’ met de actievoerders om het uurwerk weer in de oude stand terug te brengen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in grote stilte. Lector Ton Bruins van de St. Martinusparochie maakte dit nieuws na de zondagsdienst bekend. De vrede is getekend, de klokken doen het weer als vanouds en de rust in de parochie is teruggekeerd.