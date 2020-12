Voorburgers ontvouwen Europees leven Marianne

2 december – Er daagt veel nieuw licht op het Europese erfgoed van de ‘Voorburgse prinses Marianne’. Vijf Voorburgers hebben een stichting opgericht die dat erfgoed verder gaat onderzoeken. Het is de ‘Stichting Erfgoed Prinses Marianne’ met als eerste doelstelling het verzamelen en verspreiden van kennis omtrent haar leven en de internationale betekenis ervan. Door nieuwe ontdekkingen uit het roemruchte verleden van prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883) kan meer kennis worden toegevoegd aan wat we nu al weten van haar bijzondere leven waarin geluk en tragedie samenvallen. Een van de bronnen is een recent ontdekte reeks van circa 320 persoonlijke brieven die door de prinses op zo’n 700 kantjes geschreven zijn in het Duits, Frans en Nederlands. De brieven worden nu minutieus getranscribeerd. Hoge prioriteit heeft het realiseren van intensieve contacten tussen Voorburg en Camenz, waar Mariannes kasteel in oude luister wordt hersteld. Verder vormen zich plannen tot het inrichten van een documentatiecentrum als ‘Mariannehuis’, het schrijven van een nieuwe biografie over de prinses alsmede het maken van een meertalige tv-documentaire over het levensverhaal van Marianne als de prinses die in hofkringen het zwarte schaap van Oranje werd en liever doodgezwegen, maar die feitelijk haar tijd ver vooruit was. Zie ook de website erfgoedprinsesmarianne.nl die nog verder ontwikkeld wordt.

Op de foto hieronder het bestuur van de nieuwe stichting v.l.n.r. drs Marieke Spliethoff, drs Kees van der Leer (secretaris), Marcel Mooijman (penningmeester) mr. Tilly Zwartepoorte (voorzitter) en jhr. Alfred van Bunge. Op de foto van Ronald Meekel staat het bestuur van Stichting Erfgoed Prinses Marianne voor de voormalige, onlangs fraai gerestaureerde, villa Klein-Rusthof van de prinses aan het Oosteinde.