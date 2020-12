Ronkende blazers doorbreken doodse stilte

3 december – Inherent aan de periode rond het einde van het jaar is het motorisch bijeen blazen van het neergedaalde blad. Ooit was de tuinhark van rotan daarvoor het ideale instrument. De mannen van wijkbeheer zie je dan ook overal in de gemeente met die ronkende blazers. Ook op de begraafplaats aan de Rode Laan waar de blaasapparaten de doodse stilte even moeten doorbreken om hier bladvrij het jaar uit te kunnen gaan. Maar we zien op veel plaatsen dat de bomen nog niet uitgebladerd zijn. Dan volgt hier nog wel een tweede ronde.