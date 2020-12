Zes weken vertraging opening R’damsebaan

4 december – De Rotterdamsebaan gaat niet half december, maar eind januari open voor verkeer. Door de corona-pandemie kon een Oostenrijkse leverancier het werk niet komen doen, omdat zijn mensen niet mochten reizen. Andere medewerkers of hun gezinsleden waren besmet met het virus en veel collega’s moeten daardoor thuisblijven. ‘Vervangen van deze collega’s is heel lastig, omdat zulke specialisten haast niet te vinden zijn op korte termijn’, zegt de directie van project. ‘Dat neemt niet weg dat er in de afgelopen zomer veel werk is verzet. Er zijn meer dan 50 verschillende installaties getest. Zowel stuk voor stuk als in samenhang met elkaar, zodat we zeker kunnen zijn van een goed werkende besturing en bewaking van de tunnel. We hebben vorige maand een oefening met hulpdiensten en operators gehouden en die is goed verlopen’.