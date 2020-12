Nu fonkelend op weg naar Kerstmis

6 december – Zo dat was het hoofdstuk Sinterklaas 2020. Hij is inmiddels naar het verre huisadres vertrokken met nog even een laatste groet achter het gordijn waar deze foto van werd gemaakt. En nu samen met de Kerstman op weg naar Kerstmis, de oliebollen en de champagne voor bij de jaarwisseling. Het wordt als vanouds een maand om te fonkelen, tenminste als het even kan en het je misschien een beetje gegeven wordt. Want zo is het ook wel weer.