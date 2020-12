Dino’s in fraaie glaskunst naast foto-expo

7 december – Onderdeel van een expositie in Foto Atelier BW5 (oude centrum Zwartepad 5)) zijn twee dinosaurussen te zien gemaakt door glaskunstenaar Ming Hou Chen. De Voorburgse fotograaf Hilbert Krane heeft een verwante van deze triceratops (een geslacht van plantenetende dinosauriërs) op foto vastgelegd, alsof het een fossiele vondst is. Naast de glazen dino’s neemt Ming de bezoeker ook op een andere manier terug in de tijd. Van optisch glas en metaal is het hoofd van een Romeinse soldaat te bewonderen, zijn er Romeins aandoende reukflesjes te zien en heeft hij de mythische eenhoorn in glas gevangen. Wie de dinosaurussen in het wil zien en ook foto’s van Michel Groen, Hilbert Krane en Frank Rozenberg wil bekijken, kan op vrijdag en zaterdag en op donderdag 24 december terecht in het atelier. Alle werken zijn te koop en als speciale kerstactie kunnen er ook handgeblazen kerstballen met naam worden besteld. Foto Frank Rozenberg.