Tuin Hofwijck als in 1868 door sloop station

8 december – De tuin van Hofwijck uit 1868, toen de Staat deze vorderde ten behoeve van de aanleg van de Staatsspoorlijn, weer in oude staat terugbrengen. Daar wil stichting ‘Mooi Voorburg’ (MV) de komende jaren een hoofdproject van maken. Basis van dit idee is de discussie over OV-verbinding van de Binckhorst naar Station Voorburg. MV vindt dat hierdoor nu nagedacht moet worden over de bouw van de ‘Huygens Tunnel’: een nieuwe ondergrondse passage voor de Utrechtse Baan met bijbehorende NS-sporen. Als spoortunnels in Rijswijk en Delft gerealiseerd kunnen worden waarom dan niet in Voorburg, vraagt de stichting zich terecht af. Maak Voorburg weer mooi!

‘Daarmee wordt het kenmerkende van het beschermde Stads- en dorpsgezicht ook hersteld’, schrijft MV in een brief aan het College van B&W. Parallel aan het idee is dat de Tuin van Hofwijck uit de 17eeeuw wordt hersteld naar de oorspronkelijke afmetingen tot aan de Prinses Mariannelaan. Het huidige spoor doorsnijdt de tuin van toen diagonaal. ‘Geld van het Groeifonds en de opbrengsten van de nieuwe functies maken de uitvoering financieel mogelijk’, aldus Stichting MV. Circa tien jaar geleden werd ondertunneling van het spoor en de Utrechtsebaan ook al bepleit door een kerncomité van Voorburgers. Zij kregen steun van de toenmalige wethouder Eppe Beimers (CDA) en interim-burgemeester Bruno Bruins.