Kerstmis door de eeuwen heen tentoongesteld

9 december – Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck sluiten traditiegetrouw het jaar af met een kersttentoonstelling. Vanaf deze week t/m 10 januari 2021 is te genieten van de sfeervolle tentoonstelling Heilige Kerst in Museum Swaensteyn en de presentatie Kerstwensen in Huygens’ Hofwijck. Iconen, kerststallen en beelden vertellen het verhaal van enkele Heiligen en zijn te zien tijdens de tentoonstelling Heilige Kerst in Museum Swaensteyn.

In het museum staan kerststallen opgesteld uit het stadsklooster Den Haag en uit privécollecties. Bijzonder zijn de kerststallen uit Tsjechië, waar kerst op unieke en traditionele wijze elk jaar groots wordt gevierd. De stallen worden omlijst door de iconen van Greetje Verdaasdonk Fokkenrood. Ze zitten vol symboliek en vertellen de verhalen van Maria, Johannes de Doper, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Franciscus van Assisi en anderen.

In Huygens’ Hofwijck zijn antieke en bijzondere kerst- en nieuwjaarskaarten te zien in de presentatie Kerstwensen. Halverwege de negentiende eeuw werden de eerste kerstkaarten op de markt gebracht, maar de traditie van de kerstwens gaat terug naar eeuwen eerder. De warme afbeeldingen op de kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw stralen Victoriaanse gezelligheid uit, de huiskamer vol met familie, cadeaus en een rijkelijk versierde kerstboom. Maar ook de kerstman, winterlandschappen en de kerststal zijn favoriet. Hofwijck is daarnaast geheel in kerstsfeer, de tuin is feestelijk aangelicht en de kerstboom straalt in de Pronkzaal. Reserveer vooraf uw tickets voor een bezoek aan de musea via de website www.swaensteyn.nl en www.hofwijck.nl.