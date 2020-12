Nog even wachten maar klaar voor aanplant

12 december – Op tal van locaties vindt dit seizoen nieuwe aanplant plaats, passend in het bomenplan van de gemeente. Het is er de ideale tijd voor om deze jonge exemplaren aan de grond toe te vertrouwen om vanaf het tweede kwartaal 2021 hopelijk tot fraaie bloei te kunnen komen. Flink uit de kluiten gewassen liggen ze nog broederlijk naast elkaar in de richting die ook door de voormalige kraan van Mebin aan de Vliet wordt aangegeven. Maar dat is toeval.