Oud geld toegevoegd aan actie DE-punten

15 december – Deze maand organiseren Lionsclub Voorburg en Lionsclub Prinses Marianne een dubbele inzamelingsactie. Naast de waardepunten van Douwe Egberts (DE) zamelen ze ook vreemd en oud geld in. De inzamelboxen voor punten zijn inmiddels een vertrouwd beeld in geselecteerde winkels. De pakken koffie die daarmee aangeschaft worden komen ten goede aan de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Daarnaast kan men ook vreemd en oud geld doneren. Deze donaties zijn voor oogoperaties in derdewereldlanden. De banken wisselen het geld voor de Lions om, zodat het ten goede komt aan het project Fight for Sight. Op www.fightforsight.nl en www.vreemdenoudgeld.nl. staan bijzondere films en informatie over de behandelingen maar ook over de aanschaf van apparatuur die de donaties mogelijk maakt.

De inzamelboxen zijn te herkennen aan het logo van de Voedselbanken en Douwe Egberts en staan tot eind december in Leidschendam in de winkels van Primera, Damlaan 22 en Primera Leidschenhage, Liguster 67. En in Voorburg bij Primera, Laan van N.O. Einde 294, Kolbe Adviseurs op Ooghoogte, Kon. Julianaplein 16, Gemakswinkel Rembrandt, Parkweg 280 a, Silvana Senff Women, Wielemakersslop 3 en Tuincentrum Hofwijck, Westeinde 3. De hele maand december zamelen 122 Lionsclubs en ongeveer 60 Voedselbanken door heel Nederland vreemd en oud geld en DE-waardepunten in. Lever ze in en help mee, voor koffie voor de Voedselbank Leidschendam Voorburg en voor oogoperaties in de arme derdewereldlanden.