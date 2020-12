Nieuwe voorzitter Forum Sport

16 december – Interim-voorzitter Jan Nederlof van voetbalvereniging Forum Sport is geslaagd in zijn missie om een jonger iemand te vinden die de club bestuurlijk gaat aanvoeren. Dezer dagen werd dat in het clubhuis beklonken. Het voorzitterschap is in handen gekomen van Mark van den Honert die een jaartje heeft meegedraaid om de smaak te pakken te krijgen. Voetballiefhebber Ap de Heus was in de buurt en maakte deze foto van de komende en gaande man die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. En daar werd het glas op geheven. De verwachtingen rond Van den Honert zijn hoog gespannen.