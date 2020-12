Welke winkel wel dicht en welke niet?

16 december – ‘Alleen winkels die essentieel zijn blijven open’, zegt de overheid. ‘Dit zijn winkels gericht op de eerste levensbehoeften‘. Vanochtend laaide de discussie hierover op. Wat is essentieel en wat niet? Dat is voor verschillende uitleg vatbaar vond een aantal grootwinkelbedrijven waaronder Action. Honderden meters afdekplastic werd met spoed over schappen gespannen met ‘niet essentiële’ spullen. Een kerstmannenpop valt daar onder maar prikkertjes en papieren bekertjes weer niet? Kaarsen wel maar speelgoed niet? En zo zijn er duizenden ‘beoordelingen’ mogelijk en de winkel ging vooralsnog open. Treurigheid troef. Halverwege de middag kwam het bericht dat Action alsnog dicht moet. En dat gebeurde.

