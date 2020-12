Kerst in Perth zonder vrees voor Corona

17 december – Een aangenaam bericht met foto’s van oud-Voorburger Job van de Laan die circa tien jaar geleden neerstreek in het Australische Perth maar vaste lezer bleef van Voorburg Insite om op de hoogte te blijven van nieuwtjes uit zijn voormalige woonplaats. In tegenstelling tot de bijna totale lock down (op slot) hier, is in Perth sinds kort alles van het slot. En wel zo dat iedereen elkaar weer normaal handen schudt, samen komt, restaurants bezoekt en mondkapjes overbodig zijn. Geen vuiltje meer aan de blauwe lucht. Het is Perth bijna zomer met vandaag al bijna 40 graden. Hoe het kan dat het virus verdwenen is? ‘De boel ging hier in oktober en november al zes werken op slot’, zegt Van de Laan. ‘Met het vooruitzicht van de overheid dat als iedereen zich daar aan zou houden het in Perth (Western Australia) met Kerstmis wel eens corono-vrij zou kunnen zijn. En dat is uitgekomen. Iemand die op Perth landt gaat nog wel rechtstreeks van het vliegveld naar een quarantainehotel om daar op eigen kosten 14 dagen te verblijven met om de vier dagen een controle. Hier wordt niet goed begrepen hoe Europese landen met Corona omgaan. Het aantal slachtoffers is bij ons gelukkig heel beperkt gebleven’.