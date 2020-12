Parkeren van auto’s niet meer anoniem

18 december – Parkeren bij Leidsenhage gebeurt binnenkort niet meer anoniem. Er gaat registratie plaatsvinden van aankomsttijd en vertrek wanneer gebruik gemaakt wordt van het parkeerdek. Er zijn deze week slagbomen geïnstalleerd waar binnenkort een inrijkaartje wordt gedrukt en uit de automaat komt. Ook worden kentekens van auto’s gefotografeerd. De registratie biedt de eigenaar van Westfield Mall of the Netherlands inzicht te krijgen in alle bewegingen van de klanten met auto’s. Ook zouden aspecten van veiligheid verbonden zijn aan de nieuwe registraties, net zoals bij alle parkeerdekken op Schiphol gebeurt.

