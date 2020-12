Carillon Oude Kerk van drie naar vijf klokjes

22 december – Kerstboom, Oude Kerk, kerktoren en carillon. Bijna alle vier zichtbaar verenigd in deze foto. Aandacht deze keer met name voor het carillon want in de loop van de lente probeert het bestuur van de Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg het instrument te kunnen uitbreiden naar vijf kleine klokjes. Hoe mooi het carillon ook is, het heeft slechts een bereik van drie octaven waardoor veel muziek niet gespeeld kan worden. Met een uitbreiding naar vijf klokjes ligt in de toekomst bijna alle muziek voor carillon binnen handbereik. Door het grotere repertoire dat vertolkt kan worden wordt nog feestelijker karakter geven aan het historische centrum met klanken hoog uit de toren.

Het enige kerstconcert van 2020 zal plaatsvinden in de toren van de Oude Kerk. Op donderdag 24 december van 15.00-16.00 zal beiaardier Gerda Peters op het carillon kerstmuziek ten gehore brengen, van klassiek en kerkelijk tot populair en swingend. Ideaal om al wandelend door de Herenstraat te genieten en in kerststemming komen zo rond de kerstboom die met grote dank aan Frans van Veen zijn traditionele plaatsje weer heeft gekregen. Voor vragen en informatie over o.a. donaties voor uitbreiding van het carillon kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Carillon, de heer Wang Choy (06-22950163).