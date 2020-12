We doen het met witte Kerstdagen op foto

24/25/26 december – Heel misschien wat natte sneeuw maar dan ook niet veel meer dan wat vlokken. Zo ongeveer luidde de voorzichtige voorspelling van de nationale weerman. Jammer geen witte Kerstmis dus in het echt maar gelukkig wel op deze foto die Voorburger Kees van der Leer drie jaar geleden maakte vanaf de Kerkbrug. Daar moeten we het mee doen. Beter iets dan niets om toch enigszins inhoud te geven aan het volop bezongen White Christmas met hopelijk voor iedereen gezellige dagen.

