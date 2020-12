Geen gebrek aan water bij sportveldje

27 december – Ondanks het slechte weer was er dezer dagen behoorlijke drukte op het sportveldje dat op de oude ijsbaan achter het wijkcentrum Agora is aangelegd. Een tiental dappere meisjes en jongens was onder begeleiding druk bezig in de Yalp Toro, een kleurrijk sportveld waarbij de doelen vervangen zijn door interactieve panelen. Wat nieuw is op deze foto van Willem Hasekamp is dat er een watertappunt door Dunea is aangelegd. Bij mooi weer zal dit tappunt zeker in een behoefte voorzien voor de vele bezoekers groot en klein die dit sportcomplex in Voorburg-West komen bezoeken. Dat vraagt nog wel een beetje geduld.