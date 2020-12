Weerspiegeling van kerstgedachte in actie GBLV

28 december – Veel inwoners hebben enthousiast meegedaan aan de kerstattentie-actie die GBLV/Gemeentebelangen op 13 december begon met als doel een lichtpuntje in de donkere decemberdagen. ‘De mailbox van onze partij werd overladen met hartverwarmende reacties’, zegt GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn , de motor achter deze actie. Zij dankt de inwoners die meededen aan deze ‘ware kerstgedachte’. ‘Niet alleen voor de steunbetuigingen voor de actie maar ook om door te geven wie een eenzame buur heeft’. Aangemelde inwoners in borgcentra werden waar mogelijk persoonlijk bezocht.

