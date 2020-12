Nieuwe bank ten prooi aan kwaadaardigheid

30 december – Treurigheid in Voorburg-West waar bewoners zien wat kwaadaardigheid in hun omgeving teweeg kan brengen. ‘We zijn nog niet van de schrik bekomen van de vorige banken brand in het park Arentsburgh of er is al weer één van de nieuw geplaatste banken in brand gestoken’, meldt onze correspondent Willem Hasekamp. ‘Je vraagt je af wat hier nu toch zo leuk aan is. Op deze manier lijkt het echt niet mogelijk dit historisch Romeinse gebied in aanmerking te laten komen voor het wereld erfgoed’.