Jezelf stalen met halters en zakken zand

31 december – Het is maar één seconde tussen oud en nieuw en daar draait alles om vandaag als we dat knettergekke 2020 afsluiten en het maagdelijke 2021 met de beste voornemens beginnen. We kijken uit naar een nieuw jaar, waarin het virus echt afdruipt en iedereen elkaar eindelijk weer onbevangen kan ontmoeten, gestaald door het vaccin. Deze sportieve dames laten zich al stalen door halters en zakken zand. Kom maar op, lijken ze te zeggen op de foto die Ap de Heus bij het station maakte. Gezond het jaar uit en maar één seconde verder gezond weer in. Laten we het in elk geval maar hopen.