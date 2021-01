Het nieuwe jaar in met ligbad achterop

2-1-21 – Deze cijfermatige datum-aanduiding komt na vandaag niet meer voor en is dus maar één dag houdbaar. Toch een beetje 21-21, na 2020. Uniek dus. Vrij zeldzaam mag ook genoemd worden het meenemen van je eigen badkuip achterop de camper. Altijd bij de hand zo’n kloeke voorziening. Daar kun je het nieuwe jaar de wereld mee in zonder al te grote sanitaire zorgen. Comfort onderweg. Een laag (regen)water erin en poedelen maar. Misschien echter wel op een daarvoor geëigende plek zonder kijklustige passanten.

