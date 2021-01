Kerstbomenjacht: record van 223 in tuin opa

4 januari – In Voorburg-Noord is Jayden (7) uitgeroepen tot ‘winnaar kerstbomenjacht’. De jongen wist gisteren en eergisteren 223 kerstbomen te verzamelen, zij het met hulp van een buurman die een aanhanger inzette en de wijk door reed. Maar toch. ‘Dit scheelt weer extra rijden voor de mensen van de gemeente’, zegt Ap de Heus die de particuliere actie volgde. ‘Jayden zit op Cascade school en voetbalt bij Forum Sport. Hij verzamelt al vanaf zijn vierde jaar kerstbomen die hij dan in de tuin van zijn opa legt om een zakcentje te verdienen. Vorig jaar had hij 50 bomen. Vandaag wordt de gemeente gebeld om de kerstbomen op te halen’. Als er dan inderdaad 223 geteld worden krijgt Jayden per boom 0,50 cent, het bedrag dat de gemeente over heeft voor elke boom die iemand weet in te zamelen. Tel uit de premie die de jongen krijgt.