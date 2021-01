‘Elkaar weer ontmoeten, uitgaan en genieten’

5 januari – In zijn nieuwjaarstoespraak zegt burgemeester Klaas Tigelaar dat we kunnen uitkijken naar betere tijden, nu perspectief gloort. ‘De maatregelen die we nog een tijdje met elkaar moeten nemen, moeten het virus indammen’, zegt hij. ‘Vaccinatie gaat ons beschermen tegen het virus. En dat geeft ons ruimte om elkaar te ontmoeten en eenzaamheid tegen te gaan. Om weer uit te gaan en te genieten van een culturele avond. Of om te ondernemen. Ik hoop dat dit perspectief ons energie geeft om op te staan en die in te zetten voor de zorg die nodig is. De lessen van de crisis geven ons nieuwe inzichten’.

PERIODE VAN HERSTEL OPTIMAAL INVULLEN

‘Denk aan de inrichting van ons zorgstelsel of de kwetsbaarheid van groepen. De aanpassingen die we moesten doen, bieden ook mogelijkheden zoals de digitalisering die een enorme impuls heeft gegeven in het onderwijs, het thuiswerken en ons onderling contact. Ook ondernemers hebben ervaringen opgedaan en we zijn de openbare ruimte anders gaan gebruiken. Er ontstonden nieuwe mogelijkheden om buiten te sporten en te werken aan onze gezondheid. Laten we de goede dingen vasthouden om zo de periode van herstel optimaal in te vullen en door te groeien naar betere tijden’, aldus Tigelaar.