Driekoningen Caspar, Melchior en Balthasar

6 januari – Twee weken na kerstmis is het Driekoningen. Voor veel mensen het teken dat de kerstboom eruit moet. Voorbeelden daarvan zagen we al in Voorburg. Maar wat is Driekoningen nog meer en wat wordt er dan gevierd? Driekoningen, of Drie Wijzen Uit Het Oosten, valt op 6 januari en wordt zowel door protestanten als door katholieken gevierd. Volgens het Bijbelse verhaal kwamen de drie wijzen vanuit het Oosten naar Jeruzalem, omdat ze een ster hadden gezien. Hieruit maakten zij op dat de langverwachte, ware Koning der Joden was geboren. En dat was zoals we allemaal weten kindje Jezus. Sommige bronnen noemen de drie koningen bij naam: Caspar, Melchior en Balthasar. Zij zouden ieder een werelddeel vertegenwoordigen. De jonge Balthasar kwam uit Azië, de oude grijze Melchior kwam uit Europa en de donkere Caspar kwam uit Afrika. De drie wijzen kwamen niet met lege handen. Ze namen wierook, mirre en goud mee. Goud was het symbool voor koningen, wierook stond voor zijn goddelijke afkomst en met de mirre werd aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven.