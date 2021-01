Tijd begint te dringen voor bouw parkeerterrein

7 januari – De officiële opening van de Mall of the Netherlands staat geboekt voor medio maart. Dat is kortdag, de tijd begin te dringen. Binnen de muren van het mega-winkelcentrum wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van winkels en looproutes. Buiten de muren is deze week met alle beschikbare mankracht begonnen met de eindfase van de aanleg van het parkeerterrein tegenover het politiebureau en de woonwijk Veursehout. Aan deze kant van de Mall komen straks circa 1000 parkeerplaatsen beschikbaar. Voor o.a. de verlichting van het buitenterrein worden sleuven gegraven waar de bekabeling in komt te liggen.