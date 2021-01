9 januari – Het weer, een veelbesproken onderwerp dit weekeinde nu de vorst zich nestelt op autoruiten en kleine plasjes water op de grond. Blijft het hierbij of is Koning Winter onderweg naar ons lage land vanuit Madrid waar het sinds 40 jaar vechten is tegen de sneeuw. Kortom: Wordt het ook hier menens en zijn we er klaar voor? Kom maar op!