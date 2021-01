‘Beesten van boerderij zijn mijn acteurs’

10 januari – Kunstenaar van de maand januari bij Kunstuitleen Voorburg is schilder, beeldhouwer, docent en muzikant Hans Innemee (69). Er is veel over hem te vertellen en nu te lezen over zijn aanvankelijke miskenningen en teleurstellingen. Hij scoort met zijn werken bijna mateloos in Duitsland en Japan. En dan nu een expositie van hem in de Galerie aan de Herenstraat 92. In een interview op de site van de Kunstuitleen staat o.a. dat Hans’ zeer herkenbare handschrift om dieren draait.

Waarom? ‘Altijd wordt gezegd dat de mens de kroon op de schepping is’, zegt Hans. ‘Dat vond ik grote onzin. Ik heb toen het allerlulligste dier genomen: de kip. Die legt een ei en verdwijnt in de soep, die heb ik de hoofdrol gegeven. De kip als kroon op de schepping, daar kan ik veel mee uitdrukken. Als hoofdrolspeler is de kip er nog steeds en af en toe voeg ik figuranten toe: de hond, de kat, de worm, de kikker en de muis, allemaal huis- tuin- en keukenbeesten van de Hollandse boerderij, dat zijn mijn acteurs’.