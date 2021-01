Klaar voor het proces van recycling

11 januari – Met dank voor de bewezen diensten leunen deze drie fietsen tegen het huis in Voorburg wachtend op de afgesproken ophaaldienst grofvuil. Het hele verhaal hierachter is ons onbekend maar van reparatie was kennelijk geen sprake meer. De kosten daarvan wegen vandaag de dag niet op tegen de aanschaf van een nieuw exemplaar. Ook de houdbaarheid daarvan zal vermoedelijk weer kort zijn. Recycling lijkt daarbij het verzachtende toverwoord.

