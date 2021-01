Nieuwbouw woonwijk vordert gestaag

12 januari – Door de kale bomen is – bekeken vanaf de Spinozalaan – een beetje te zien hoe het nieuwbouwproject 070 in wording is. Op de plaats waar het Centraal Bureau voor de Statistiek stond verrijst een woongebied. Een destijds vrijgegeven artist impressie geeft een idee hoe het worden gaat. Op de voorgrond de Bruinings Ingenhoeslaan en links de volkstuinen met waterpartijen langs de Spinozalaan. Vergeleken met wat we hier vandaan kunnen zien zijn er wel enige aanpassingen geweest. Het flatgebouw rechts torent straks middenin boven alles uit.