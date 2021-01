Zelfde oproep klonk 100 jaar geleden

14 januari – Ruim 100 jaar geleden leed de wereld onder de Spaanse Griep. Ook toen was het motto ‘blijf binnen’ om het virus zo min mogelijk kans van slagen te geven. In kranten en langs de openbare weg werd daartoe opgeroepen. We kregen enkele voorbeelden daarvan toegestuurd door een lezer. Vanuit Voorburg gaan we even terug in de miserabele tijd van toen.

Op 19 oktober 2018 liet de burgemeester van het Canadese Kelowna een mededeling plaatsen in de plaatselijke krant. Wereldwijd kostte de Spaanse griep naar schatting honderd miljoen mensenlevens, waarvan circa 38.000 in ons land. In de provincie Drenthe vielen de meeste doden.