Bestuur Historische Vereniging Voorburg

15 januari – Een nagekomen zoem-bericht met nieuwjaarswens van de Historische Vereniging Voorburg waarmee ook de vorming van het bestuur bekend gemaakt wordt. Na de digitale raadpleging, die als alternatieve algemene ledenvergadering gold, is het bestuur nu samengesteld uit de heren A. (Arjen) van Aalst , R. (Renier) van Gelooven – voorzitter, W. (Evert) van de Graaff , M. (Marcel) van der Lans – secretaris, B. (Bas) Nieuwenhuizen , C. (Kees) van Paridon , E. (Eugène) Verkade – penningmeester.

