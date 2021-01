Clubhuis rekent af met fossiele tijdperk

16 januari – Hoe krijg je een clubgebouw energie-neutraal? Vraag het de mensen van stichting Scouting Sint Maarten Hildegard en het antwoord komt je tegemoet. Zij hebben de afgelopen jaren van alles aangepakt om verduurzaming van hun clubgebouw te realiseren. Dit gebeurde met ondersteuning van de Gemeente. Om te beginnen werd de warmtevoorziening omgeschakeld door gebruik van warmtepompen. Hiermee is het scoutinggebouw voor de komende vijftien jaar verzekerd van warmte die afkomstig is van een hernieuwbare energiebron.

Alle verlichting in het gebouw is inmiddels vernieuwd met duurzame led-lampen en in de keuken wordt het gasfornuis vervangen door een elektrisch fornuis. Dat betekent einde aardgas. Voorts worden extra zonnepanelen toegevoegd op het dak van het clubhuis dat mede hierdoor straks energie-neutraal wordt! Alles tezamen een lokale voorbeeldfunctie van deze scouting-groep met educatieve aspecten voor andere clubhuizen binnen de gemeente. Op de in 2017 gemaakte foto een interieur van het clubhuis. Hetzelfde jaar waarin het bestuur de nieuwe transitievorm van energie als ‘missiepunt’ op de agenda zette.