Snel door de eerste sneeuwbui heen

16/17 januari – De eerste sneeuw van het jaar is gevallen. Naar het zich laat aanzien net niet overtuigend genoeg om een echte sneeuwpop te maken of volop met een slee er op uit te trekken maar het beginnetje is een feit en een vingerwijzing in winterse dagen tegelijk. Op het plantsoentje aan de Prinses Mariannelaan zien we de narcissen (die er vroeg bij zijn) zich hoopvol aftekenen tegen de fietser die er de vaart in zet. Buien waaien over en de kou blijft niet in de lucht. Nog even wachten op die verschrikkelijke sneeuwstorm.