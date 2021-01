Familie stuift dak op na ‘corona-alarm’

18 januari – Angstig bericht uit een ‘corona-journaal’ noemen we het maar. Aan de Kersengaarde (foto Funda) in Voorburg viert een gescheiden moeder met twee volwassen kinderen haar verjaardag. Ze wordt 49 jaar. Oma uit Zoetermeer komt op bezoek, evenals de zus van de jarige met twee kinderen en een andere zus ook met twee van haar drie kinderen. Een derde zus wil komen maar blijft bij nader inzien thuis. Haar drie kinderen gaan wel op visite bij de jarige tante. Voor zover bekend negen mensen dus deze groep van zonen, dochters, neven en nichten. Gezellig een verjaardag vieren. Volgens de laatste overheidsregel met betrekking tot handhaving van het corona-regime zijn er 5 personen boven de limiet in de woning.

Dan gaat de huiskamer op scherp. De laatste neef die halverwege de avond via de lift binnenkomt meldt nerveus dat een portiek verder een politieauto staat. Politie? Paniek in de tent, het gezelschap stuift uiteen. Schrik maakt zich meester van het moment en het gezelschap. Twee familieleden verschansen zich in de WC, een ander kruipt onder de bank. Oma blijft zitten waar ze zit en beziet het onverwachte rumoer als iets komisch. De jarige dooft snel alle feestverlichting, veegt alle lekkernijen van de tafel met de hand in een grote tas en verbergt die in de keukenkast. Niets mag op een feestje lijken. En vooral niet met veel mensen. Anderen volgen elkaar via een noodtrap naar het dak van het flatgebouw. Daar wachten ze in de kou en het donker een kwartier op wat er komen gaat. Er komt niets. Loos alarm.

Dan wordt de kust veilig verklaard en de verjaardag voortgezet. De lampjes gaan weer aan en de lekkernijen komen terug op tafel. Op de familie-app, zo beluistert Voorburg Insite, verschijnen foto’s van de dak-scène. Waarom die politieauto daar buiten stond vertelt het verhaal niet. Stom toeval misschien. Maar de schrik zat erin op deze nog lang bijblijvende verjaardag met best een griezelige rand.