Dodelijk virus of niet, Pasen eist aandacht

18 januari – Hartje winter en een nieuw dieptepunt in de corona-strijd kondigt zich dreigend aan. Morgen weten we of het ook hier tot een avondklok moet komen nu duidelijk is dat nog altijd de hand wordt gelicht met veiligheidsmaatregelen. Tegelijk zien we in de schappen in de buurt dat de aandacht al uit gaat naar Pasen. We hebben nog een kleine 75 dagen te gaan voordat het zover is, maar de chocolade eieren met kleurige linten liggen er al. Dodelijk virus of niet, de commercie walst door.