Viskar als etalage buiten de deur

19 januari – De met vlaggetjes versierde viskar in de Herenstraat vrolijkt de boel nog wat op, maar verder is hier sprake van enige troosteloosheid. Voor de vishandelaar is de kar een soort etalage buiten de deur. Hij benut de mogelijkheid om voorbijgangers te wijzen op maaltijden die hij aanprijst. Met het oog op een mogelijk in te voeren avondklok, ook als thuisbezorging misschien niet meer mag, is het beter bijtijds te bestellen en de maaltijd zelf mee naar huis te nemen. Dit alles voor degenen die het zelf niet in de keuken voor elkaar kunnen of willen krijgen.