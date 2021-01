21 januari – Watersporters weten dat de winteropslag voor boot of sloep niet altijd makkelijk is. Vind maar eens een plekje in de buurt van water. Nog maar niet te spreken over de kosten die dat vaak met zich meebrengen. Deze bewoner van de Willem Klooslaan heeft de winterstalling opgelost door de sloep rechtop te zetten en tegen de muur van zijn woning vast te binden. Totdat het vaarseizoen weer in beeld komt.