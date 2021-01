Vreugd en Rust vast territorium specht?

23 januari – Of park Vreugd en Rust bosrijk genoeg is om er het territorium van de specht van te maken zal moeten blijken. Maar het begint bij die ene keer, zoals we van amateur -ornithologen horen, dat de vogel een keertje komt aanwaaien. En dat gebeurde aan de kant van het Oosteinde. Daar werd voor het eerst sinds lange tijd deze specht gespot, roffelend en wel en zelfs met een wormpje in zijn bek. En nu maar afwachten, of in vogeltaal te blijven; een zwaluw maakt nog geen zomer. En natuurlijk goed luisteren.