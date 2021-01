Gemeente voorkomt inzakken ooievaarsnest

25 januari – Ongeveer vijftien jaar huist er met veel succes een ooievaarsechtpaar in het polderlandschap bij molen De Vlieger. Vorige week heeft de gemeente de ooievaarspaal laten vernieuwen na onderzoek van de stabiliteit en constructie van de houten nestpaal. Het bleek dat de kwaliteit van de paal zo slecht was, dat deze vervangen moest worden. Een gespecialiseerd bedrijf hevelde het ‘oude’ nestmateriaal over in het nieuwe nest. En nu afwachten hoeveel ooievaarskuikens dit jaar op hun nieuwe nest gaan opgroeien. Het ooievaarsnest is in de loop der jaren behoorlijk hoog geworden. Ieder jaar slepen de ooievaars takken en graszoden op het nest waardoor het steeds zwaarder wordt, met de daaraan verbonden risico’s. (Foto: Gemeente)