26 januari – Onze correspondent Willem J. Hasekamp meldt zich met het volgende: ‘Op een mooie zonnige dag een wandelingetje gemaakt in het park Hoekenburg en kwam daar wat leuks tegen. Na de ruime ‘beplanting’ van bordjes die het wandelpad duiden in de Voorburgse parken, mede op initiatief van stichting ‘Mooi Voorburg’, viel mij het volgende op. Park Hoekenburg heeft twee inritten naar de in het park staande woningen. Aan weerskanten van deze inritten zijn dus zes bordjes wandelpad geplant. Wanneer je nu bij een van de opritten het wandelpad verlaat staat er pontificaal het bordje dat er een wandelpad begint (zie foto). Zes bordjes minder had ook gekund door het plaatsen van twee bordjes uitsluitend bestemmingsverkeer aan het begin van de opritten. Overigens (en dat terzijde) laten de fietsers zich echt niet weren door deze aanplant van wandelpadbordjes’.