‘Maak van Huize Swaensteyn cultureel centrum’

27 januari – ‘Huize Swaensteyn is een drama als het gaat om klimaatbeheersing, akoestiek, bereikbaarheid voor invaliden, beveiliging, duurzaamheid en fatsoenlijke voorzieningen om te vergaderen’, stelt GBLV/Gemeentebelangen. Na deze niet te ontkennen opsomming van ellende lanceren de partijvoormannen Frank Rozenberg en Hans Peter Klazenga vandaag een plan om het historische icoon (1632) aan de Herenstraat niet langer te gebruiken als locatie van de gemeenteraad maar die te laten verhuizen naar een nieuw gebouw bij het stadskantoor in Leidschendam waar ook al andere gemeentediensten zijn gevestigd.

Het college van B&W stelt echter voor Huize Swaensteyn juist wel te handhaven voor de gemeenteraad maar te moderniseren. Daarbij moet onderzocht worden of Museum Swaensteyn daar deel van kan uitmaken. Gemeentebelangen zou het graag anders willen zien. ‘Er is al voor vele tonnen aan Huize Swaensteyn verspijkerd, maar het blijft behelpen’, zegt Rozenberg. ‘Het wordt tijd om daar iets aan te doen. Maar laten we dat dan nu in een keer goed doen’.

Huize Swaensteyn is ooit aangekocht door wethouder Joop Wijnants (VVD) die het historische gebouw voor de gemeente wilde behouden. Rozenberg: ‘Daar mogen we hem nog steeds dankbaar voor zijn. Wat we ons wel moeten beseffen, is dat historisch gezien Huize Swaensteyn o.a. een herberg en bordeel waren. In de loop van de geschiedenis heeft het (daarnaast ook) een bestuurlijke functie gehad en is het 100 jaar (van 1883 tot 1983) in particuliere handen geweest. Huize Swaensteyn als historisch en monumentaal erfgoed staat niet ter discussie, wel als het bestuurlijke centrum van de gemeente dat je beter in Leidschendam naast het Stadskantoor en bij het Raadhuis kunt concentreren’.

GBLV’er Klazenga: ‘Laten we van Huize Swaensteyn een kansrijk cultureel centrum maken met onder meer ruimte voor Museum Swaensteyn, Kunstenaarsvereniging ArtiBrak, de Stichting Erfgoed Prinses Marianne en een satellietvestiging van de bibliotheek. Wij vinden het niet verantwoord om goed geld in dure verbouwingen te steken om de gemeenteraad te blijven huisvesten in een prachtig en historisch pand dat volkomen ongeschikt is gebleken om daarin te kunnen functioneren. Bovendien zien wij met ons plan in de Herenstraat veel meer bezoekers komen die dan voor levendigheid zorgen in plaats van leegte en een verstilde raadzaal’.