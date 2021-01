Speerpunten erfgoed: Hadrianus, Huygens en Marianne

Onlangs werd nog de stichting Erfgoed Prinses Marianne opgericht om mede-inhoud te geven aan die (inter)nationale betekenis. De stichting profileert zich in deze opbouwfase al met een website (www.erfgoedprinsesmarianne.nl). Binnenkort zijn nieuwe berichten over het bijzondere leven van de prinses te verwachten.

Het fusieresultaat krijgt vorm in de Stichting Huygens’ Hofwijck – Swaensteyn die belast wordt met de exploitatie van beide musea als één organisatie. Het doel is het slagvaardiger kunnen opereren als musea, als VVV en als ondernemer in de culturele sector.

