De ziel terugbrengen in Huize Swaensteyn

1 februari – Krijgt Huize Swaensteyn een kans van slagen als cultureel centrum waarover in eerdere berichten op Voorburg Insite gesproken werd? Dinsdagavond is de toekomst van het historische gebouw (1632) aan de Herenstraat onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Het College van B&W wil dat Huize Swaensteyn blijft behouden voor de Gemeenteraad met bijbehorende diensten. GBLV/Gemeentebelangen daarentegen pleit voor een culturele bestemming. We vroegen de Voorburgse historicus en auteur Kees van der Leer om commentaar. Waar leent dit gebouw zich volgens hem het beste voor?

‘Huize Swaensteyn verdient meer als iconisch gegeven’, zegt hij. ‘In mijn beleving weet ik eigenlijk niet wat er nu mee te doen. Het is een beetje half zacht als een gebouw waar de ziel uit gehaald is. Die is terug te krijgen door er cultuur in te brengen en alles wat met de Voorburgse historie te maken heeft. Dat kan een mooi blikvangend ontmoetingspunt worden dat zichzelf ook landelijk verkoopt als toegevoegde waarde van het Huygenskwartier. Die lijn zou ik als nieuw uitgangspunt voor de discussie willen uitzetten. Ik hoop dat we daar nog de tijd voor krijgen vanuit gemeentelijk oogpunt gezien’.