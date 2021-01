Financiële steun cultuur, sport en welzijn

Burgemeester Tigelaar : ‘Vanzelfsprekend houden we met elkaar verenigingen en organisaties overeind. Bijvoorbeeld wijkverenigingen waar ouderen straks weer gezellig bij elkaar kunnen komen. Of sportverenigingen die de handen ineen slaan om iedereen weer naar de sportvelden en sportzalen te krijgen. En wat kijken we met zijn allen ook uit naar het moment dat de theaters weer open mogen’.

Theaters en musea kunnen hun creativiteit blijven inzetten om bezoekers digitaal te blijven bereiken. En er is extra inzet voor activiteiten voor jongeren door Sport en Welzijn. Kwadraad krijgt steun voor kwetsbare kinderen die juist in deze moeilijke periode extra ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk nodig hebben.

